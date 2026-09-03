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Генпрокурор предложил освободить пострадавший от атак БПЛА бизнес от проверок в 2027 году

Эффективным инструментом поддержки российского бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, может стать мораторий на проведение проверок со стороны надзорных органов, в том числе со стороны прокуратуры.

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