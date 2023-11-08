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    Капиталистическая дискриминация по материальному достатку на лицо. Т. е. есть специальности достойные, и есть не дост...Откуда в СССР при...
  • Анатолий Дрокин
    Сейчас многие хотят продать и купить в новострое.Я купил квартиру в новострое и вразы плачу жкх меньше чем в хрущёвка...Откуда в СССР при...

Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были по оригинальному (несоветскому) проекту

Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были по оригинальному (несоветскому) проекту

Нет в России человека, который не бывал бы в хрущёвках. Квартиры в таких домах известны микрокухнями, низкими потолками и тонкими стенами.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Лично для нас с мамой это было счастьем и везением, поскольку мы сюда переехали из барака. А до этого жили  на съёмном жилье.Я и сейчас в нём живу и никуда не хочу переезжать, ни в какую инновацию.
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1 д.
Анатолий Дрокин
Сейчас многие хотят продать и купить в новострое.Я купил квартиру в новострое и вразы плачу жкх меньше чем в хрущёвках .И не жалею.Я даже уже был на пенсии и платил ипотеку.Надо работать и не скулить .Если нет достойной специальности с хорошей зарплатой так кто тебе виноват.Я с 69г работаю .В сентябре бросил в январе снова устроюсь.
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8 час.
Константин Беляев
Капиталистическая дискриминация по материальному достатку на лицо. Т. е. есть специальности достойные, и есть не достойные. Соответственно, и люди есть достойные и не достойные. Есть меньшинство достойных, и большинство недостойных. Тебе самому то внутри не противно от такого мировоззрения? Вот, например, вернутся парни с войны, а специальности то у них, оказывается, недостойные, и они от этого уже люди третьего сорта, несмотря на свои боевые заслуги. А они жизнями и здоровьем за таких, как ты, рисковали. Чтобы ты, тут ипотеку свою спокойно выплачивал, да ЖКХ поменьше платил. А кто то потерял здоровье. Многие видели смерть своих товарищей, и, наверняка, задаются вопросом: а ради чего погибли их товарищи? Вот ты им и расскажи про достойных и недостойных людей. Что ты достойный, а они, или их родные, или их товарищи, потерявшие здоровье, или родные их погибших товарищей,  не достойные.
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7 час.

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