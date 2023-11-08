Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были по оригинальному (несоветскому) проекту

Сейчас многие хотят продать и купить в новострое.Я купил квартиру в новострое и вразы плачу жкх меньше чем в хрущёвках .И не жалею.Я даже уже был на пенсии и платил ипотеку.Надо работать и не скулить .Если нет достойной специальности с хорошей зарплатой так кто тебе виноват.Я с 69г работаю .В сентябре бросил в январе снова устроюсь.

Константин Беляев

Капиталистическая дискриминация по материальному достатку на лицо. Т. е. есть специальности достойные, и есть не достойные. Соответственно, и люди есть достойные и не достойные. Есть меньшинство достойных, и большинство недостойных. Тебе самому то внутри не противно от такого мировоззрения? Вот, например, вернутся парни с войны, а специальности то у них, оказывается, недостойные, и они от этого уже люди третьего сорта, несмотря на свои боевые заслуги. А они жизнями и здоровьем за таких, как ты, рисковали. Чтобы ты, тут ипотеку свою спокойно выплачивал, да ЖКХ поменьше платил. А кто то потерял здоровье. Многие видели смерть своих товарищей, и, наверняка, задаются вопросом: а ради чего погибли их товарищи? Вот ты им и расскажи про достойных и недостойных людей. Что ты достойный, а они, или их родные, или их товарищи, потерявшие здоровье, или родные их погибших товарищей, не достойные.