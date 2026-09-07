«Нет другого выхода»: вдова Пиманова раскрыла тайную дочь и вышла в свет после его смерти

Вдова Пиманова пришла на посмертную премьеру его фильма Актриса Ольга Погодина, вдова режиссёра и телеведущего Алексея Пиманова, посетила премьерный показ его последней картины «Охота на императора», завершённой незадолго до кончины постановщика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Пусть поет кто у...
- ЛЛ Афера на миллиард...
- Конфликт в короле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым