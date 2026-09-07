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«Нет другого выхода»: вдова Пиманова раскрыла тайную дочь и вышла в свет после его смерти

«Нет другого выхода»: вдова Пиманова раскрыла тайную дочь и вышла в свет после его смерти

Вдова Пиманова пришла на посмертную премьеру его фильма Актриса Ольга Погодина, вдова режиссёра и телеведущего Алексея Пиманова, посетила премьерный показ его последней картины «Охота на императора», завершённой незадолго до кончины постановщика.

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