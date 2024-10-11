57-летний курянин произвел несколько выстрелов из автомата: в итоге росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полицииВечером 11 октября на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Энтузиастов областного центра.