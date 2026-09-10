Жена экс-министра Улюкаева подала на развод из-за судимости

Жена бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала на развод после того, как он не смог снять судимость и вернуться на госслужбу.
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