Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что 80 процентов военной техники одного из подразделений ВСУ, воюющего на сватовского-кременском направлении, не подготовлено к осенне-зимнему периоду.
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