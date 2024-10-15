Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что 80 процентов военной техники одного из подразделений ВСУ, воюющего на сватовского-кременском направлении, не подготовлено к осенне-зимнему периоду.