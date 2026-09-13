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Русский Днепропетровск

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Больше трех не собираться: 700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

Больше трех не собираться: 700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

Радомир Маркуш 13 сентября 2026 г., 18:01   Бандеровские пропагандисты уверяют, что «фортеця» держится, но захисники шлют в их адрес проклятия В ночь ….

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