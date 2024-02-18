Русская земля, захваченная прозападной русофобской болезнью украинства, даже при тотальной зачистке проявляет свою русскую суть.
Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов
Комментарии
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Александр Конкин
Сурков не только на уКраине помог ликвидировать русское подполье, он и в ЛДНР наполовину уничтожил добровольцев и ополченцев первой волны!
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15 час.
Виктор Шилин
Надо заранее реанимировать ГУЛАГи на колыме, расширять площади заселения укропами Чтоб без спешки, чтоб каждой твари по наре.
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11 час.
Владимир Петров
А кто кремлёвский куратор?
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8 час.
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