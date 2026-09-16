Caliber: Пашинян посетит Германию для получения Гессенской премии мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Германию для получения Гессенской премии мира. Об этом пишет Caliber.
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Ни как не могу понять какая птичка нас....а на лацкан его пиджака? Или это сильно увеличенная кара Армении?