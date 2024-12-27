Очередная авария произошла на котельной Машзавода

Снижение параметров теплоснабжения в домах читинцев, подключенных к котельной Машзавода, связано с аварийной ситуацией, такой информацией поделилась пресс-служба городской администрации в комментариях Telegram-канала ZAB.
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