У турецкого правительства имеются перехвата «в случае необходимости» контроля над строящейся россиянами атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин, утверждает главный редактор Nordic Monitor Абдулла Бозкурт.
Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»
Комментарии
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Е Пронина
взорвать все ,списав на форсмажор и делов) или заложить туда устройство взрывное, управляемое дистанционно и взорвать в случае захвата или отказа платить,,, пример сша нам показали, взорвав сп,,,
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12 час.
Сергей Киселев
Хорошая мысль! Но нереализуемая на практике при нынешних руководителях?
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11 час.
Е Пронина
может и так, власти чрезмерно гуманны к бандитам, убийцам, враждебным государствам и их шайке руководителей,,,
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10 час.
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