Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

У турецкого правительства имеются перехвата «в случае необходимости» контроля над строящейся россиянами атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин, утверждает главный редактор Nordic Monitor Абдулла Бозкурт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
взорвать все ,списав на форсмажор и делов) или заложить туда устройство взрывное, управляемое дистанционно и взорвать в случае захвата или отказа платить,,, пример сша нам показали, взорвав сп,,,
Ответить
12 час.
Сергей Киселев
Хорошая  мысль!  Но  нереализуемая  на  практике при  нынешних руководителях?
Ответить
11 час.
Е Пронина
может и так, власти чрезмерно гуманны к бандитам, убийцам, враждебным государствам и их шайке руководителей,,,
Ответить
10 час.
наверх