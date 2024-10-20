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Сергей Медведев: мастерство горячего удара.

Сергей Медведев: мастерство горячего удара.

Эта профессия очень старинная и, без преувеличения, уникальная. На ´Белшине´ только один такой специалист - Сергей МЕДВЕДЕВ, кузнец на молотах и прессах литейного участка цеха изготовления оборудования механического завода.

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