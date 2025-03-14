Лидер АдГ обвинила Мерца в намерении устроить финансовый госпереворот

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель обвинила лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятного будущего канцлера Фридриха Мерца в попытке устроить в ФРГ "финансовый государственный переворот" с целью повышения расходов на оборону и поддержку Украины.