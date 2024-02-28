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Диетолог Богданова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть семена чиа

Диетолог Богданова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть семена чиа

Семена чиа считаются отличным суперфудом с множеством полезных микроэлементов в составе. Их не стоит употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, сообщила врач-диетолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

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