Диетолог Богданова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть семена чиа

Семена чиа считаются отличным суперфудом с множеством полезных микроэлементов в составе. Их не стоит употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, сообщила врач-диетолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.
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