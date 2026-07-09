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Как Союз машиностроителей борется с кадровым и технологическим голодом в Арктике: «Нужны решения»

Как Союз машиностроителей борется с кадровым и технологическим голодом в Арктике: «Нужны решения»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, ФедералПресс. Российская промышленность больше не может позволить себе разработки ради разработок, убежден руководитель Аппарата регионального отделения Союза машиностроителей России в ЯНАО Савва Бобылев.

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