Как Союз машиностроителей борется с кадровым и технологическим голодом в Арктике: «Нужны решения»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, ФедералПресс. Российская промышленность больше не может позволить себе разработки ради разработок, убежден руководитель Аппарата регионального отделения Союза машиностроителей России в ЯНАО Савва Бобылев.
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