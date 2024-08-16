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Царьград

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МИД России призвал Армению не "смотреть сквозь пальцы" на уродование истории

МИД России призвал Армению не "смотреть сквозь пальцы" на уродование истории

Россия назвала недопустимыми новые школьные учебники, искажающие факты истории.В МИД России отметили, что новые школьные учебники истории Армении не соотвествуют исторической правде и в них намеренно исковерканы факты из моговековых отношений народов России и Армении.

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