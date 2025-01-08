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"Осмелюсь попросить молиться за него": Клиническая смерть, кома - Симонян раскрыла состояние Тиграна Кеосаяна и его матери

"Осмелюсь попросить молиться за него": Клиническая смерть, кома - Симонян раскрыла состояние Тиграна Кеосаяна и его матери

Главред RT Маргарита Симонян раскрыла подробности состояния своего мужа, известного телеведущего Тиграна Кеосаяна, а также его матери, которая совсем недавно уже потеряла старшего сына: "Осмелюсь попросить молиться за него".

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Амара Карпова
Господи Сохрани🙏
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