В Республике Саха (Якутия) пресекли незаконный оборот алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) пресекли незаконный оборот алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.