В России начали продавать поддельные процессоры AMD — нужно быть внимательны...

В России начали продавать поддельные процессоры AMD — нужно быть внимательным при покупкеРынок процессоров снова оказался под ударом: в Китае обнаружены подделки AMD Ryzen 7 9800X3D, а в России они уже начали активно появляться на торговых площадках.
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