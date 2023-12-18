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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Рылова: «Если условия поменяются, Евгений поедет защищать честь страны на Олимпиаде. Он согласен на полноценное участие со всей атрибутикой»

Ранее двукратный олимпийский чемпион Рылов сообщил, что не будет выступать в Париже-2024 на условиях МОК.

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