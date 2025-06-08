Свекровь хвастается, что двоих детей без помощи вырастила, а невестка вывела ее на чистую воду: «Не очень-то она перетрудилась»— Свекровь на дне рождения Кирюши говорит – «Ой, два года незаметно пролетели, кажется, ты ж вот только родила, даже не верится, что все так быстро!», – рассказывает София.