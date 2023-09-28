Во Владивостоке на день ряд автобусных маршрутов изменит схемы движения

30 сентября во Владивостоке движение автобусов будет скорректировано, сообщает PRIMRPESS. Это связано с проведением VII Международного марафона «Мосты Владивостока» и ограничениями движения автотранспорта от Русского острова до центральной части города.
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