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Во Владивостоке на день ряд автобусных маршрутов изменит схемы движения

Во Владивостоке на день ряд автобусных маршрутов изменит схемы движения

30 сентября во Владивостоке движение автобусов будет скорректировано, сообщает PRIMRPESS. Это связано с проведением VII Международного марафона «Мосты Владивостока» и ограничениями движения автотранспорта от Русского острова до центральной части города.

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