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Мирошник: Запад использует Украину в качестве «серого хаба» продажи оружия

Мирошник: Запад использует Украину в качестве «серого хаба» продажи оружия

Страны Запада используют Украину в качестве «серого хаба» поставок оружия для удовлетворения политических и коррупционных интересов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, 2 августа передает РИА Новости.

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