Самые странные танки: A7V

На что способны конструкторы, получившие карт-бланш? Летающие боевые машины, танки с четырьмя гусеницами, военные роботы — это лишь верхушка айсберга инженерной мысли.
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