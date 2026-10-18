“President Trump on Sunday endorsed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for reelection, saying on social media that he ‘has been a Great Warrior Prime Minister, and an even greater Partner for Peace in combatting the Islamic Republic of Iran,'” CBS News reports.
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