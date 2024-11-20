Nvidia представляет новый объединенный процессор CPU и GPU AI

Компания Nvidia анонсировала два продукта: GB200 NVL4, монструозный модуль с четырьмя GPU B200 и двумя процессорами Grace, и H200 NVL PCIe GPU, предназначенный для центров обработки данных с воздушным охлаждением.
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