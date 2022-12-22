В США завершилась аудиенция Байдена с подопечными членами киевского режима

Американский президент Джо Байден заверил посетившего в среду Вашингтон с однодневным визитом главу киевского режима Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке, в то время как перспективы дипломатического урегулирования остались на заднем плане.
Американский президент Джо Байден заверил посетившего в среду Вашингтон с однодневным визитом главу киевского режима Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке, в то время как перспективы дипломатического урегулирования остались на заднем плане.
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