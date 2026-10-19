Ученые заставили ИИ по фото определять биологический возраст людей и риск смертиНейросеть по фотографии лица способна определить биологический возраст человека и оценить шансы на выживание онкологических больных.
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