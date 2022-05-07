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Глава УЕФА Александар Чеферин льет слезы по российским клубам, но что толку? Россия осталась без еврокубков

Глава УЕФА Александар Чеферин льет слезы по российским клубам, но что толку? Россия осталась без еврокубков

Чеферин рассказал, что ситуация с отстранением российских клубов и сборных от соревнований под эгидой организации "разбивает его сердце".

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