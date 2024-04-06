«Вольф сделал выбор, гонщиком Mercedes в 2025-м будет…» – Уилл Бакстон

«Вольф сделал выбор, гонщиком Mercedes в 2025-м будет…» – Уилл БакстонLAT Images / HaasБританский комментатор и аналитик Формулы 1 Уилл Бакстон уверен, что напарником Джорджа Рассела в Mercedes в 2025 году будет юниор команды Андреа Кими Антонелли.