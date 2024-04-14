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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении

Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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