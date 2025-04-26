Почему пошаговые RPG стоит попробовать каждому геймеру

Пошаговые RPG — один из крупнейших, но в то же время противоречивых жанров в игровой индустрии. Многие геймеры не понимают привлекательность стратегического геймплея и систем, полных цифр, таблиц и формул.
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