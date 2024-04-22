Пирог с рыбой — рецепты с рисом, капустой из дрожжевого или заливного теста

Удивительно ароматный пирог с рыбой – желанный гость на любом столе. Даже не фанаты рыбных продуктов к подобной выпечке относятся благосклонно, ведь при удачном сочетании компонентов начинки и уместном пряном ее сопровождении результат превосходит всяческие ожидания и радует отменным вкусом.