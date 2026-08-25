Фаберлик запустил нейросетевой поиск товаров на GPU-инфраструктуре VK Cloud

Российский производитель и дистрибьютор косметики, парфюмерии и товаров для дома компания «Фаберлик» внедрила интеллектуальный поиск товаров, базирующийся на GPU-инфраструктуре облачного сервиса VK Cloud.
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