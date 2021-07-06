Странное существо - человек. Бьет, потому что любит. Воюет за мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьет отраву за здоровье

Благосостояние людей все чаще проявляется через их куриц. Жена – мужу:- Милый, разожги во мне костёр любви!Она немного позже:- Любимый, ну, хоть спичкой почиркай! Честно сказать, если бы в свое время я мог только представить себе, что при моей жизни шустрый Владик Третьяк, длинноногая Светка Журова, хваткий Славка Фетисов, вечно мрачный Сашка Карелин и расталкиватель железяки по ледяному желобу Леха Воевода станут крупными государственными деятелями и будут печь для меня законы, я бы не так восторженно относился к их физкультурным достижениям… Уважаемые водители! Мало кто из вас знает, что у ваших автомобилей есть секретное устройство, которое называется "поворотник".