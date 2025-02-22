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Германский депутат назвал изоляцию от России ошибочным решением

Германский депутат назвал изоляцию от России ошибочным решением

Торбен Брага, депутат из Тюрингии, считает, что изоляция Германии от России была ошибкой. Это решение негативно сказалось на энергетике и промышленности региона, а также на культурных и экономических связях с Восточной Европой и Россией.

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