В США заявили о потерях из-за ударов по базам на Ближнем Востоке

Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital Американские военнослужащие гибнут из-за постоянных ударов по их базам на Ближнем Востоке, которые участились из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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