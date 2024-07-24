🌋В Йеллоустоуне повышенная сейсмическая активность Какой жести не хватало в 2024? Может пробуждения древнего супервулкана?.
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🌋В Йеллоустоуне повышенная сейсмическая активность Какой жести не хватало в 2024? Может пробуждения древнего супервулкана?.
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