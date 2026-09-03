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Генералы не понимают принцип футбола: мобилизованный раз скрыл правду
Чиновники, депутаты и даже Верховный главнокомандующий заверяют: новая волна мобилизации не планируется. Бойцы на передовой воспринимают это по-своему.
На Украине и в европейских столицах вновь раскручивают старую страшилку. Россия якобы вот-вот объявит новую волну мобилизации, причем особенно активно эту тему пытаются привязать к выборам в Государственную думу. Схема привычная: сначала западные политики называют огромные цифры, затем их подхватывают киевские пропагандисты, а после слух начинают преподносить едва ли не как уже принятое в Москве решение.
Одним из тех, кто продолжает пугать европейцев нашей армией, стал известный своей русофобской риторикой премьер-министр Польши Дональд Туск. На днях он сообщил, что, по его сведениям, в ближайшие месяцы Кремль намерен мобилизовать «600 тыс. солдат». Туск заявил: «Для России эта осень и зима должны стать решающими. Следующие семь месяцев, безусловно, будут критическими. Война между Украиной и Россией находится на переломном этапе.»
В России на эти разговоры ответили предельно прямо. Президент Владимир Путин после саммита ШОС в Киргизии в ответ на вопрос о мобилизации не стал подбирать дипломатические формулировки: «Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию…»
Глава государства подчеркнул, что наши Вооруженные силы, «несмотря на все сложности, не просто наступают, а наращивают темпы наступления, и все поставленные задачи будут решены». Он также отметил, что армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает: «Путин назвал слухи о новой мобилизации «чушью собачьей». Значит, Кремль считает нынешний набор достаточным. Но армии все больше нужны не только штурмовики, а электронщики, технари, операторы, инженеры и даже геймеры – люди, которых за два месяца с нуля не подготовишь. Здесь у России огромное поле для нормальной добровольческой системы.»
Многие аналитики и эксперты военного Рунета также отмечают, что мобилизационная тема в России сегодня присутствует, однако «переведена в экономическую плоскость». Страна стягивает все ресурсы для достижения целей СВО, именно поэтому Победа будет обеспечена без объявления очередной волны призыва на фронт.
«Нельзя бесконечно играть одним составом»
Однако отсутствие мобилизации имеет еще одну грань: все еще не решен вопрос с ротацией тех, кто был призван в 2022 году. Многие из них уже подписали контракты с Минобороны, однако есть и те, что остаются в статусе мобилизованных, тщетно ожидая «дембеля».
Один из таких бойцов ведет популярный в военном Рунете блог «Vault 8. Убежище №8». Отмечая свою очередную «годовщину» – 3 года и 4 месяца чистого времени, проведенного им непосредственно в зоне активных боевых действий, – он говорит: «Полет более-менее, но нагрузки большие. Глобально меня поддерживает то, что к середине пятого года войны наконец-то руководство дало нормально воевать. Локально: только физкультура и витамины. От отпуска до отпуска. С длительностью рабочего дня 13-14 часов переключиться и расслабиться очень сложно.»
«Vault 8» недвусмысленно дает понять: проблема ротации уже охватила не только «мобиков 2022 года», но и военнослужащих других категорий, которые длительное время несут службу в зоне боевых действий. В монологе бойца – неподдельная боль. Он объясняет сложившееся положение отсутствием управленческого мышления, человеческой эмпатии и чувства долга перед семьями защитников отечества, проводя жесткую аналогию: «Эти люди даже футбол не смотрят, а если смотрят, то не осознают, для чего у футбольной команды есть запасной состав и для чего тренер периодически меняет игроков на поле, даже самых классных. Потому что нужно менять уставших на свежих, дабы команда поддерживала наступательный/оборонительный темп как коллектив.»
И в этом сравнении – суть проблемы, которую все сложнее игнорировать. Наращивание темпов наступления требует не только техники, боеприпасов и беспилотников. Армия держится прежде всего на людях. А люди не являются неисчерпаемым ресурсом. Никакой солдат, каким бы подготовленным и мотивированным он ни был, не способен бесконечно сохранять максимальную эффективность после нескольких лет непрерывной войны. Ротация – нормальная составляющая военного управления.
Но как же решить эту проблему, если мобилизация не будет объявлена? У «Vault 8» нет ответа на этот вопрос. Он лишь констатирует: «Смотрим духоподъемные видосики с ударами по Киеву и работаем дальше.»