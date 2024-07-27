В Пермском крае на воду спустили лодку Ермака

Лодку атамана Ермака спустили на воду в Чусовом (Пермский край). По словам руководителя проекта Михаила Шмакова, ладья построена по старинным чертежам из архива военно-морского флота (ВМФ), хранящимися в Санкт-Петербурге.
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