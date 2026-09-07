Geely Xingyue L Plus: показан интерьер нового большого Monjaro[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Дебютировавший в 2021 году кроссовер Geely Monjaro, который в Китае известен под именем Xingyue L, стал поистине популярной моделью и даже породил многих последователей, например Renault Grand Koleos или Volga K50.