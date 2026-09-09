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В Восточной Африке фотоловушки впервые запечатлели редкого сервала

В Восточной Африке фотоловушки впервые запечатлели редкого сервала

Сервал с редким окрасом, который никогда не встречался в Танзании, впервые сфотографирован фотоловушками Panthera / © Paolo Strampellli / Panthera В течение последнего года более 300 фотоловушек работали на западе Танзании, в Восточной Африке, на территории площадью примерно с государство Кабо-Верде.

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