В Восточной Африке фотоловушки впервые запечатлели редкого сервала

Сервал с редким окрасом, который никогда не встречался в Танзании, впервые сфотографирован фотоловушками Panthera / © Paolo Strampellli / Panthera В течение последнего года более 300 фотоловушек работали на западе Танзании, в Восточной Африке, на территории площадью примерно с государство Кабо-Верде.