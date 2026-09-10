Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Футболки и неуместные шутки: в Раде раскрыли детали встречи с посланниками США

Футболки и неуместные шутки: в Раде раскрыли детали встречи с посланниками США

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева в состоянии сильнейшего шока – так утверждает депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке.

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