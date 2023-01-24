Школа родственного ухода уже год учит москвичей правильно заботиться о близких

Год назад в Москве стартовал проект «Школа родственного ухода», в рамках которого москвичи, заботящиеся о маломобильных родственниках, могут изучить все основные правила домашнего ухода за человеком, потерявшим способность к самообслуживанию.
Год назад в Москве стартовал проект «Школа родственного ухода», в рамках которого москвичи, заботящиеся о маломобильных родственниках, могут изучить все основные правила домашнего ухода за человеком, потерявшим способность к самообслуживанию.
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