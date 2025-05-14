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Царьград

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Под суд пойдёт участник 15-миллионной аферы с кладбищами подмосковных Люберец

Под суд пойдёт участник 15-миллионной аферы с кладбищами подмосковных Люберец

Бывший замглавы администрации Люберец Родион Грошевик предстанет перед судом.Перед судом предстанет бывший замглавы администрации Люберец Родион Грошевик, который обвиняется в хищении более 15 миллионов рублей бюджетных средств.

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