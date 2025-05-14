Под суд пойдёт участник 15-миллионной аферы с кладбищами подмосковных Люберец

Бывший замглавы администрации Люберец Родион Грошевик предстанет перед судом.Перед судом предстанет бывший замглавы администрации Люберец Родион Грошевик, который обвиняется в хищении более 15 миллионов рублей бюджетных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии