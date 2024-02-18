Наши «невовлечённые» заклятые друзья из Вашингтона вот-вот выхватят по полной программе – и пускай потом не говорят, что Путин и Шойгу их не предупреждали! Будут потом как Макрон – вызывать российского посла и жаловаться ему на горькую судьбинушку т.
Терпение России лопнуло: США зашли слишком далеко и таки выхватили ответку
Комментарии
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E
Ed
Хорошие вопросы, все у кого с мозгом норм, интересуются. Ответы пока не просачиваются в паблик
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2 час.
ninikooo Митусова
А ЧМФ ведет себя действительно странно… ребята жизни не жалеют на фронте, а эти как бы в стороне, как неродные…а-у проснитесь! Вас уничтожают, а вы, как « девчонки стоят в сторонке»…
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2 час.
В
Валентина
это не миролюбие, а "двустульничество" - опаснейшее явление в верхах
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2 час.
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