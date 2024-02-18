Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич
    Пока не будут прекращены (жестоко) поставки западного вооружения  в Ук , это будет продолжаться бесконечно. Что ждут ...Как прекратить об...
  • Ольга Ушакова
    Как вы нежно пишите об этой дряни с лошадиной  мордой !!!! Путин к ней и её мамашке-бандерши относится лояльно в благ...Скоропостижно уме...
  • Ольга Ушакова
    Сами западники родили это дерьмо анального \ очень символично, что и дырка в попе изрыгает только дерьмо\ сами же его...Скоропостижно уме...

Терпение России лопнуло: США зашли слишком далеко и таки выхватили ответку

Терпение России лопнуло: США зашли слишком далеко и таки выхватили ответку

Наши «невовлечённые» заклятые друзья из Вашингтона вот-вот выхватят по полной программе – и пускай потом не говорят, что Путин и Шойгу их не предупреждали! Будут потом как Макрон – вызывать российского посла и жаловаться ему на горькую судьбинушку т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Хорошие вопросы, все у кого с мозгом норм, интересуются. Ответы пока не просачиваются в паблик
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
А ЧМФ ведет себя действительно странно… ребята жизни не жалеют на фронте, а эти как бы в стороне, как неродные…а-у проснитесь! Вас уничтожают, а вы, как « девчонки стоят в сторонке»…
Ответить
2 час.
В
Валентина
это не миролюбие, а &quot;двустульничество&quot; - опаснейшее явление в верхах
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх