Терпение России лопнуло: США зашли слишком далеко и таки выхватили ответку

Наши «невовлечённые» заклятые друзья из Вашингтона вот-вот выхватят по полной программе – и пускай потом не говорят, что Путин и Шойгу их не предупреждали! Будут потом как Макрон – вызывать российского посла и жаловаться ему на горькую судьбинушку т.