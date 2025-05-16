Украина может использовать назначение Мединского, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле

Для Киева этот шаг может быть оскорбительным, считает обозреватель немецкого издания.Киев может использовать назначение Владимира Мединского главой российской делегации как повод для срыва переговоров и усиления помощи западных стран.
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