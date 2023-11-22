Нефть сохраняет стабильность цен в ожидании данных из США и ОПЕК+ Наталья МарковаЦены на нефть практически не изменились в ходе торгов в Азии 22 ноября, поскольку рынок ожидал потенциально разнонаправленных новостей по поводу предложения.