Нефть сохраняет стабильность цен в ожидании данных из США и ОПЕК+ Наталья МарковаЦены на нефть практически не изменились в ходе торгов в Азии 22 ноября, поскольку рынок ожидал потенциально разнонаправленных новостей по поводу предложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии