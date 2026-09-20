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Нижегородская правда

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Проект благоустройства лесопарка в Сарове получил грант в 104,7 млн рублей

Проект благоустройства лесопарка в Сарове получил грант в 104,7 млн рублей

Проект студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), разработанный в рамках II сезона конкурса «Благоустрой!», одержал победу на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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