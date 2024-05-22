На Украине негативно оценили шансы ВСУ на прорыв в 2024 году

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять «несправедливый запрет» на использование передаваемого Вашингтоном оружия для атак по территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление ВС России.
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